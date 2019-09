Positano è tra i 10 migliori posti da visitare in Italia

My Modern Met è un portale che promuove idee innovative per lo sviluppo di arte, cultura, fotografia, architettura, ecc… sull’omonimo sito web è stato pubblicato un articolo da Jessica Stewart, la quale ha stilato la classifica dei 10 posti da visitare in Italia.

“Ricco di storia, cultura e ottimo cibo, non c’è da meravigliarsi che l’Italia sia una delle destinazioni turistiche più famose al mondo. Solo nel 2018, 14,5 milioni di turisti americani sono venuti a godere degli splendori di questo paradiso mediterraneo, e mentre molti concentrano i loro piani di viaggio su città come Venezia, Firenze e Roma, vale la pena considerare quanto altri posti in Italia hanno da offrire. La Costiera Amalfitana è una costa mozzafiato talmente impressionante che l’intero tratto rientra nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. Ci sono molte piccole città che attirano i viaggiatori lungo la Costiera Amalfitana, tra cui Amalfi e Ravello. Questo villaggio sulla scogliera è noto per i suoi panorami mozzafiato e per un’impressionante chiesa bizantina che ha una cupola coperta con piastrelle di ceramica colorata” – questo è quanto scrive Jessica Stewart della Costiera e dell’Italia in generale. La giornalista scrive anche riguardo ai luoghi da visitare e cosa fare a Positano. Ad esempio prenotare un Hotel con vista sul mare, visitare la Chiesa di Santa Maria Assunta, passeggiare in centro e fare acquisti nei negozi caratteristici.