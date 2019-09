Porta di calcio cade su un ragazzo di 14 anni: è grave

Un ragazzo di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Perrino di Brindisi per le ferite riportate su un campo di calcio di Mesagne (Brindisi), dove sarebbe stato travolto da una delle porte mentre si stava allenando con la squadra giovanile di cui fa parte. È ricoverato nel reparto di neurochirurgia, per un trauma craniofacciale. Sulla dinamica dell’incidente indaga la polizia.