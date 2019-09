Pompei. Gruppo di ragazzi genera il panico al Centro Commerciale la Cartiera spruzzando dello spray al peperoncino

Pompei. Panico tra le tante persone che nel pomeriggio affollavano il Centro Commerciale la Cartiera per colpa di uno scherzo che di divertente non aveva proprio nulla. Un gruppetto di ragazzi ha spruzzato davanti agli ingressi dello spray urticante al peperoncino. Dopo aver commesso l’assurdo ed immaturo gesto si sono allontanati, forse nascondendosi poco lontano per godersi i risultati della bravata. Risultati che non sono tardati ad arrivare con persone che hanno cominciato ad avvertire una forte lacrimazione, irritazione alla gola e bruciori al volo. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri che, giunti sul posto, hanno ascoltato le persone presenti ed hanno visionato le immagini registrare dalle videocamere di sorveglianza riuscendo a risalire a quanto accaduto. I ragazzi, al momento, non sono stati rintracciati e, fortunatamente, per nessuna delle persone presenti al centro commerciale si è reso necessario il ricorso alle cure mediche.