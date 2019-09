Pompei, disastro alla Cartiera: bimbo di 5 anni perde un dito

La disgrazia è accaduta ieri sera al centro commerciale la Cartiera di Pompei, quando un bimbo di 5 anni, allontanatosi dai genitori per un attimo, con l’intento di gettare la carta in uno degli appositi cestini di metallo. Dopo aver lasciato il rifiuto, il bimbo ha estratto la mano dal cestino, ritrovandosi senza il mignolo. Questo è quanto emerso dalla prima ricostruzione dei carabinieri di Pompei. Inutile commentare il terrore negli occhi del bimbo in lacrime e dei genitori, i quali lo hanno trasportato immediatamente all’ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo è ancora ricoverato ma fuori pericolo, i medici lavorano per non lasciare il povero bimbo con il dito amputato. I carabinieri di Pompei, intanto, hanno sequestrato il cestino, dal quale non sono emerse anomalie o irregolarità che hanno causato questo dramma. Dopo la prima ricostruzione degli eventi, ancora non è chiaro come sia possibile l’amputazione del dito ma i carabinieri indagano per ricostruire gli eventi completamente.