Planking Challenge, la folle moda arriva nel salernitano: già diversi casi registrati. Episodi in Costiera?

La folle moda del Planking Challenge arriva anche nel salernitano. Ve ne abbiamo parlato ieri, si tratta di una “challenge”, una sfida, che sta imperversando tra i giovani di tutto il mondo e che purtroppo è giunta anche in Campania.

Fondamentalmente consiste nello stendersi a terra, al centro della strada, e rialzarsi solo appena un attimo prima che un veicolo arrivi. E’ inutile dirlo, ovviamente si tratta di una moda estremamente pericolosa, che potrebbe risultare fatale. Si sono già registrati diversi casi in Campania: nei giorni scorsi, a Caserta, in Via Kennedy, un gruppo di ragazzini di circa 12-13 anni si è sdraiato sull’asfalto aspettando che qualche veicolo transitasse di lì; ed è successo: un veicolo con a bordo una donna è arrivato, per fortuna a bassa velocità e quindi il conducente ha avuto modo di frenare. La folle e stupidissima impresa è stata persino ripresa con i cellulari da altri minorenni e il tutto è stato postato sui social.

Ma non solo a Caserta. Si sono registrati diversi casi anche nel salernitano. Uno di questi a Giffoni Valle Piana, dove intorno alle 22,30, via Fabrizio Mancusi un gruppetto di ragazzini avrebbe emulato il gesto stupido; altro episodio registrato in via Paolo de Granita, a Salerno: in questo caso una ragazza ha tentato la challenge. Anche a Pastena si registra un caso, con protagonista addirittura un uomo sulla cinquantina.

Questo lascia pensare che la possibilità che casi del genere si verifichino anche in Costiera Amalfitana è assolutamente alto.

Insomma, purtroppo sembra che la moda del momento, dopo la Samara Challenge, sia questa stupidissima “Planking Challenge”. I rischi, ricordiamo, sono altissimi: qui si rischia veramente la vita. Quello che possiamo fare è consigliare ai genitori di controllare social e magari anche i video che vengono condivisi con gli amici sul proprio cellulare (ci riferiamo in particolare ai più piccoli). Nella speranza che questa stupida moda passi in fretta.