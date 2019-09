Pioggia e traffico: un giovedì nero per la Penisola

E’ iniziato male, molto male, questo giovedì 26 settembre per la Penisola Sorrentina. Il traffico che sempre ha caratterizzato le nostre strade, oggi si è intensificato. Ciò è dovuto non solo alla pioggia, ma soprattutto a causa del mercatino a Meta e le bancarelle a Piano di Sorrento. Un grave problema quello della viabilità, che probabilmente è l’unico punto dolente della nostra Penisola Sorrentina, e non solo.

Ecco le bancarelle a Piano: