Piano di Sorrento, Villa Fondi: patrimonio da valorizzare?

Oggi abbiamo visitato il parco di Villa Fondi e il museo adiacente: in quest’ultimo sono contenuti vari reperti archeologici di tutta la penisola, che, fusi con la tecnologia odierna, donano un’esperienza emozionante agli spettatori; beh, se ci fossero.

Il fatto è che il parco è completamente vuoto, salvo qualche turista o gruppo familiare.

Ciò dimostra che la popolazione non ne è molto interessata, e che il comune dovrebbe impegnarsi a valorizzare la struttura, a cominciare dal “Ninfeo”, che hanno promesso di completare.

Infatti, il “Ninfeo” è stato un anno in mostra in Cina e dovrebbe tornare in Penisola tra poco per il prossimo progetto.