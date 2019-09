Piano di Sorrento. Torna il tradizionale appuntamento con le giostre di San Michele, divertimento per grandi e piccini

Piano di Sorrento. Mancano poco più di due settimane alla festa di San Michele e non poteva mancare il consueto ed atteso appuntamento con le giostre, arrivate da pochi giorni in Piazza della Repubblica. Sono in tanti ad aspettarle ogni anno con ansia e non parliamo solo dei bambini ma anche degli adolescenti e degli adulti. Sì, perché le attrazioni presenti sono un po’ per tutte le fasce d’età ed accontentano proprio tutti. Ognuno può avere il suo momento di divertimento. E’ innegabile che, come in ogni situazione, c’è sempre il rovescio della medaglia e ci sono coloro che invece non amano particolarmente il Luna Park carottese a causa degli inevitabili disagi che porta con sé, a cominciare dai rumori per arrivare alla diminuzione dei posti auto andando comunque ad occupare la zona normalmente destinata a parcheggio. Ma, alla fine, si tratta di circa tre settimane perché le giostre verranno smontate i primi giorni di ottobre. Quello delle giostre è un problema che divide da sempre i carottesi tra favorevoli e contrari. Negli ultimi anni si è raggiunto un compromesso riducendo i giorni di permanenza. Infatti, anni fa le attrazioni occupavano il suolo comunale per l’intero mese di settembre, mentre adesso i tempi si sono quasi dimezzati. Ma alla fine non è San Michele senza il Luna Park, con buona pace di chi si dichiara contrario. Dopotutto è giusto che chi le ama possa divertirsi e che i bambini possano godere di questi momenti di pura felicità. Che dire? Che la festa di San Michele abbia inizio.