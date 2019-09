Piano di Sorrento. Il sindaco Iaccarino ricorda Carmelina

Voglio ricordarla così Carmelina, quando ci siamo salutati in sala consiliare dopo una vita al servizio della nostra comunita’ con il suo modo di essere semplice sempre gentile e professionale, un esempio per tutti.

La sua scomparsa lascia una ferita profonda in tutti noi che la ricordiamo con affetto e stima.

In questo momento di dolore l’Amministrazione Comunale tutta si stringe attorno ai familiari nella sua memoria.