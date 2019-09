Da Piano di Sorrento in Penisola Sorrentina a Positano Costiera amalfitana vengono segnalate pietre sulla Strada Statale Amalfitana cadute alle 22,30 circa ieri sera. Lungo tutta la sede stradale della S.S. 163 vengono segnalate pietre , ultimamente queste cadute si sono segnalate nel tratto di Tordigliano , nel territorio di Vico Equense, di competenza ANAS.

Tutto il tratto stradale della Costa d’ Amalfi è sempre a rischio , col quale conviviamo da sempre. Basta un pò di pioggia o condizioni atmosferiche particolari per creare un pericolo. Nel tratto in questione si è pensato prima a interventi dolosi, poi qualcuno ha pensato ai cinghiali, che scorrazzano proprio in quelle zone fra le montagne, che potrebbero creare cadute di pietre-

Ipotesi suggestive , ma saranno solo i tecnici a stabilire eventualmente i motivi di questa caduta di pietrame, che avviene sempre alle 22,30 circa con una precisione svizzera, e mai di giorno.