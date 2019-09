Piano di Sorrento, polemiche per le concessioni a Santa Teresa e Piazza Cota, per il Comune tutto regolare

Piano di Sorrento, stanno scatenando molte polemiche, sopratutto sui social network, le concessioni rilasciate dal Comune sui suoli pubblici. In particolare i tavolini piazzati sulle antiche scale di collegamento con la Chiesa di Santa Teresa, installati su pedane di legno dal dubbio gusto estetico, e gli spazi di Piazza Cota, sui marciapiedi concessi ad un locale pubblico, secondo i maligni in seguito ai lavori di restayling della piazza. Dagli uffici comunali rispondono che tutte le autorizzazioni sono in regola. Ma la questione fà molto discutere, per Santa Teresa è stata aperta una raccolta di firme, con la chiesa che rischia anche la chiusura, molti si chiedono : come faranno a passare le processioni della Settimana Santa ? Ecco in foto la differenza tra prima e dopo :

Il movimento 5 stelle di Piano, capeggiato da Salvatore Mare, è pronto a presentare un dossier, per Santa Teresa e per Piazza Cota.