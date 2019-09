Piano di Sorrento piange la scomparsa dell’ex dipendente comunale Carmela Mauro, aveva 61 anni

Piano di Sorrento in lutto per la scomparsa all’età di 61 anni di Carmela Mauro, ed dipendente del Comune carottese. Amata e stimata da tutti, una persona buona e sempre col sorriso sulle labbra che lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerla anche professionalmente. A darne il doloroso annuncio i fratelli Franco e Salvatore, le cognate ed i nipoti. Alle 15.00 di oggi è stata allestita la camera ardente nella Congrega della SS. Annunziata di Piano di Sorrento. L’Eucarestia di commiato sarà celebrata domani, lunedì 16 settembre, allo ore 11.oo, nella Basilica di San Michele Arcangelo. Dopo il rito religioso la salma sarà cremata. La redazione di Positanonews si unisce al dolore della famiglia per il grave lutto ed esprime le proprie condoglianze. Addio Carmela, riposa in pace e libera da ogni sofferenza tra le braccia del Signore che così presto ti ha chiamato a sé.