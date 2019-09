Piano di Sorrento, il mercato senza entrate

Piano di Sorrento il post virale di Antonino Masturzo Ormai non serve più arrabbiarsi, però almeno una segnalazione la devo fare, oggi venerdì e domani sabato al mercato ortofrutticolo abbiamo, come di consueto, una vendita maggiore rispetto al resto della settimana. L’amministrazione sta riparando la facciata interna (lato Mamilù) ed ha inibito l’accesso alle scale che portano anche al mercato. Stamattina arrivano degli operai che chiudono anche l’accesso dal lato Euronics (anche per domani sabato) per dei lavori stradali. Di questi lavori io che gestisco un punto vendita all’interno del mercato non sono stato avvisato in nessun modo, verbale o scritto. Non aggiungo altro, ci prendiamo il lato allegro della vita tanto non abbiamo altra scelta.

Ps: si entra regolarmente dal lato diciamo giostre e dal lato Mamilu (venendo da Piazza della Repubblica) ma senza che ci sia un qualsiasi dispositivo che regolamenti gli ingressi o le uscite auto. Non serve aggiungere altro direi.