Piano di Sorrento, maltempo: crolla parte del muro in via Bagnulo, subito riparato. Disagi gravi a Napoli per Circumvesuviana

Il forte temporale che si è abbattuto questa notte sulla Campania non ha risparmiato la Penisola Sorrentina. Diversi sono stati i disagi riscontrati dagli abitanti del posto. A Piano di Sorrento, in via Bagnulo, è crollata parte di un muro con conseguente caduta di pietre ( Foto Peppe Coppola, Photo 105, ndr ) , ma i proprietari sono stati bravi e veloci a ripararlo subito ed ora non ci sono problemi.

I disagi derivanti dal maltempo si sono riversati anche sui trasporti. L’EAV, l’Ente Autonomo Volturno che gestisce le linee che collegano Napoli a diverse città della provincia, ha da poco diramato un avviso: “A causa di problemi tecnici, la tratta Scisciano-Nola è momentaneamente sospesa, per cui i treni in partenza da Napoli terminano la corsa a Scisciano, mentre quelli in partenza da Baiano terminano la corsa a Nola. Anche la tratta Cercola-Sant’Anastasia è momentaneamente sospesa, i treni in partenza da Napoli terminano la corsa a Cercola, mentre quelli in partenza da Sarno per Cercola terminano la corsa a Sant’Anastasia. Le stazioni di Vesuvio De Meis (linea San Giorgio-Centro Direzionale) e San Giorgio Cavalli di Bronzo sono momentaneamente interdette al servizio viaggiatori”.

A Napoli, inoltre, dalle 4, è sospeso il traffico ferroviario sul tratto metropolitano della Linea 2 tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra per danni causati dal maltempo. Il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città ha provocato l’allagamento della stazione sotterranea di Piazza Garibaldi con erosione della massicciata e guasti ai sistemi tecnologici per il distanziamento dei treni. Sono intervenute le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per consentire quanto prima il ripristino della circolazione.