Piano di sorrento, le parole di Luigi Di Prisco dopo la pulizia dei fondali

In questi anni dopo aver contribuito a piantare un seme e a farlo sbocciare durante l’arco di 4 anni a Sorrento, da oggi sempre a servizio del nostro mare che non ha confini territoriali, apriamo un nuovo discorso e cercheremo di piantare e far crescere questo seme in altre realtà a noi vicine cercando di coinvolgere in primis tutti i comuni della Penisola per poi allargarci a tutto il bacino del Golfo di Napoli. Un ringraziamento per la grande sensibilità al Sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino che ha creduto in questo discorso virtuoso.

Luigi Di Prisco- referente Associazione Ada nonché presidente del consiglio comunale di Sorrento

foto: Imma Savarese.