Piano di Sorrento, lavori in via San Massimo e via Maresca: lamentele di residenti e commercianti

Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di residenti e commercianti di via San Massimo e via Gennaro Maresca a Piano di Sorrento. Le strade in questione, come sappiamo, sono interessate in questi giorni da lavori importanti al manto stradale.

“Non è possibile vengano eseguiti lavori di tale entità di mattina”, ha commentato qualcuno, ma non è l’unica rimostranza palesata. Ci dicono che non c’è alcun vigile presente, che difatti sono bloccati sia le auto che i pedoni che devono accedere al parco San Massimo, che i commercianti di via Gennaro Maresca hanno problemi per far accedere i propri rifornimenti, ma non solo.

“E’ normale che la situazione sia ancora questa a pochi giorni dall’inizio della scuola”, mentre arrivano lamentele anche per quanto riguarda la data indicata di inizio e fine lavori, più volte modificata. Infine: “Le auto che transitano raschiano pericolosamente il manto stradale, causando danni e ulteriori disagi ai residenti e commercianti”. “Dobbiamo pensare di essere abitanti di Serie B?”.