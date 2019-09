Piano di Sorrento, l’angolo della Satira. Samara arriva al Mercato Ortofrutticolo

Ultima ora – Anche a Piano di Sorrento, presso il Mercato Ortofrutticolo di Piazza della Repubblica, è apparsa “Samara”! Fortunatamente la ragazzina non è stata prestata, come a Gragnano, in fondo siamo o non siamo il Paese delle due bandiere quella blu e quella arcobaleno? Quindi gli operatori del Mercato sono stati accoglienti, addirittura il titolare della Stadera, Antonino Masturzo, tifosissimo dell’Inter, ha regalato alla bambina una maglietta dell’Inter di Maurito Icardi (tra fantasmi rompicoglioni è stato amore a prima vista!). Complimenti a tutti!