Piano di Sorrento, l’addio di don Marino non fa felice la comunità. “Non poteva essere spostato”

Un addio che non ha fatto felice la comunità di Piano di Sorrento. Quello di don Marino De Rosa è stato quasi un fulmine a ciel sereno da dover sopportare. La notizia già trapelava nell’aria da diversi giorni ed è arrivata all’ufficialità dopo un annuncio dello stesso parroco, lunedì scorso: “Il vescovo mi ha dato la gioia di condividere la passione per l’annuncio del Vangelo con la comunità di Santa Sofia in Anacapri”, aveva annunciato don Marino, con commozione. L’incarico verrà ricoperto dal prossimo 12 ottobre.

Don Marino, che ricordiamo è un caprese doc, ha 46 anni, ed è sacerdote da 13 anni, mentre da dodici anni era il parroco della Santissima Trinità a Piano di Sorrento, oltre ad essere il responsabile dei seminaristi della Diocesi, legale rappresentante del seminario arcivescovile di Sorrento e membro del consiglio presbiterale. Come sappiamo, quella di Piano di Sorrento è una delle sette parrocchie della Costiera in cui è previsto dal diritto canonico il voto da parte dei fedeli per scegliere la loro guida. Una procedura che è propria soltanto di una ventina di comunità in tutto il mondo. Ed è proprio per questo che i fedeli sono imbufaliti.

Un parroco “eletto” non dovrebbe essere trasferito ad altra sede e tanto meno potrebbe essere rimpiazzato da un sacerdote nominato direttamente dall’arcivescovo. Stando a quanto si legge, i fedeli sarebbero sul piede di guerra nei confronti della curia e non avrebbero minimamente accettato la decisione.

C’è chi già ha espresso pareri forti sui social. Domenico Cinque, istruttore amministrativo al Comune, ha commentato: “Con il trasferimento di don Marino la curia compie il primo atto concreto contro il diritto di Giuspatronato, un parroco eletto sposa la parrocchia e non può essere spostato! Credo sia il momento di smettere di essere pecoroni di un gregge guidato da un cattivo Pastore, smettere di essere monnezza ed alzare la testa, farci sentire.

Non so ancora come ma il nostro sacrosanto diritto non può essere calpestato, iniziamo a colpire la Chiesa sul portafoglio, basta 8 per mille, basta donazioni, basta contributi dalle varie amministrazioni comunali….. a chi ancora ha a cuore le nostre tradizioni, i nostri DIRITTI (ripeto DIRITTI non gentili concessioni di un sovrano) guadagnati col sudore dei nostri avi, tocca ora dire BASTA! Qualcuno anni fa disse che la Chiesa non è una democrazia ma una monarchia illuminata, aggiungo io che se una monarchia disconosce i diritti del popolo si definisce in altro modo, si definisce DITTATURA e noi non crediamo di meritare questi soprusi”.

Molti fedeli hanno chiesto di rivolgersi alla Curia. Ricordiamo, però, che di recente lo stesso papa Francesco abbia negato il diritto di patronato in diverse occasioni a più parrocchie, segno che difficilmente le cose cambieranno.