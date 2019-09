Piano di Sorrento. Iniziano i lavori di pulizia delle caditoie. Ecco i giorni, gli orari ed i luoghi in cui vigerà il divieto di sosta

Piano di Sorrento. Prende il via oggi e durerà fino al 13 settembre la pulizia delle caditoie stradali in vista dell’arrivo della stagione autunnale e delle piogge. Per consentire il lavoro delle macchine operatrici è stata emessa un’ordinanza per regolamentare il traffico veicolare ed i divieti di sosta nelle zone interessate dai lavori.

Vigerà, quindi, il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli e all’occorrenza il divieto di transito, nelle seguenti date, luoghi ed orari:

02.09.2019 Corso Italia – dall’intersezione con Via Cavone fino a Piazza Cota – dalle ore 20.00 alle ore 24.00;

03.09.2019 Via Bagnulo – dall’intersezione con Corso Italia fino a II Trav. Bagnulo – dalle 00.00 alle 06.00; Corso Italia – dall’intersezione con Piazza Cota fino a Piazza della Repubblica – dalle 20.00 alle 24.00;

04.09.2019 Via Bagnulo – dall’intersezione con II Trav. Bagnulo fino a Madonna di Rosella – dalle 00.00 alle 06.00; Corso Italia – dall’intersezione con Piazza della Repubblica fino a Mortora San Liborio – dalle 20.00 alle 24.00;

05.09.2019 Piazza della Repubblica – intera piazza – dalle ore 00.00 alle ore 06.00; Via Cavone – intero tratto – dalle ore 20.00 fino alle ore 06.00 del 06.09.2019

09.09.2019 Piazza Cota – Via Casa Rosa – Via dei Tigli – dalle ore 20.00 alle ore 24.00;

10.09.2019 Via dei Pini – intero tratto – dalle ore 00.00 alle ore 06.00 Via Ripa di Cassano, Via Madonna di Rosella – dalle ore 20.00 alle ore 24.00;

11.09.2019 Via Gennaro Maresca – da intersezione Corso Italia fino a Via Petrulo – dalle ore 00.00 alle ore 06.00; Via delle Rose – dall’intersezione Corso Italia fino a C.Amalfi – dalle ore 20.00 alle ore 24.00;

12.09.2019 Via Sant’Andrea e Via delle Acacie – intero tratto – dalle ore 00.00 alle ore 06.00; Largo Annunziata e Via Carlo Amalfi – dalle ore 20.00 alle ore 24.00;

13.09.2019 Via San Michele – intero tratto – dalle ore 00.00 alle ore 06.00

Le indicate limitazioni avranno validità fino a fine dei lavori anche se in orari o date diverse da quelli sopra indicati.