Piano di Sorrento Infinitamente Teatro con la pasionaria Alessandra Aprea. Questa sera a Villa Fondi si assisterà a vero e puro teatro nella sua visceeale passione Alessandra Aprea ci trascina in un turbinio di emozioni. Lei seguace di Papa Wojtyla, appassionata di Troisi, cultrice di Chaplin, una letterata anzi una poetessa del teatro dove vi trascinerà questa sera alle 19,30 nell’infinito delle sue scene e dello spettacolare panorama di Villa Fondi fin dove il mare luccica..

“Saremo in tanti in scena per condividere un’emozione …un’emozione che punta al cuore.”