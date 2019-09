Piano di Sorrento incontro interreligioso con don Rito Maresca per la Pace come a Madrid dopo Assisi

Piano di Sorrento intenso incontro interreligioso con don Rito Maresca Parroco della Parrocchia Santa Maria di Galatea, Mortora, Piano di Sorrento. La coincidenza temporale di un altro incontro religioso di rilievo nazionale dove Leader religiosi di tutto il mondo e di tutte le fedi, ospiti internazionali di respiro culturale e politico hanno dato vita all’incontro ‘Religioni e culture in dialogo’ a Madrid, fino al 17 settembre Un appuntamento annuale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, quest’anno dedicato alla “Pace senza frontiere” . Incontri che porta avanti dal 1987, dopo aver preso il testimone dello Spirito di Assisi, nato nel 1986, quando San Giovanni Paolo II convocò una Giornata mondiale di preghiera per la pace, a cui parteciparono i rappresentanti di tutte le grandi religioni mondiali. In questo spirito anche don Rito ha realizzato questo evento uno dei più interessanti fatti in Campania e nel Sud Italia. Ecco chi erano i protagonisti del lungo e intenso incontro.

padre Francis V. Tiso, New York City, sacerdote cattolico nella diocesi d’Isernia-Venafro (Molise), Direttore Associato per il Dialogo Interreligioso del Segretariato per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della USCCB (United States Conference of Catholic Bishops), già docente di Dialogo Interreligioso alla Pontificia Università di Roma, Maestro di meditazione;

padre Antonino Carillo, dei Frati Minori Conventuali (Benevento); biblista, studioso dell’ Ebraismo e dell’Islam;

Sheick Jamaluddin Ballabio, rappresentante per l’Italia della Confraternita Sufi dell’Islam Naqshbandia Haqquania;

Sergio Tenzin Marra, Coordinatore della sede di Napoli dell’ Istituto Lama Tzong Khapa, della Fondazione per la Preservazione della Tradizione Mahayana del Buddhismo del Tibet;

Gino Sansone Ramanuja acharya dasa, Maestro in Napoli della Shri Vaishnava sampradaya della tradizione del Sanatana Dharma o ‘Induismo’

Dottor Francesco Borrelli, Maestro di meditazione, Presidente dell’ Associazione Pax Cultura Italia per il Diaologo Interreligioso e il Dialogo tra Arte-Scienza-Religione