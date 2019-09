Piano di Sorrento. Incidente allo stop fra Viale dei Pini e Corso Italia. A scontrarsi due ciclomotori nel più classico dei modi. Un ragazzo proveniva da Castellammare di Stabia per andare a fare un giro a Sorrento , mentre dallo stop proveniva un altro ciclomotore. Sul posto intervenuta l’ambulanza del 118, il ragazzo ha subito varie ferite non gravi, per fortuna.