Ieri, domenica 29 settembre, ricorreva San Michele Arcangelo, soprattutto a Piano di Sorrento, dove una folla numerosissima ha potuto assistere al concerto in live del celebre gruppo musicale “Stadio”, vincitori della 66esima edizione del Festival di Sanremo nel 2016. Gli stadio si sono esibiti in concerto a Piano riscuotendo un notevole successo e partecipazione. Dopo svariati anni possiamo finalmente annunciare con orgoglio che la ricorrenza di San Michele è tornata ad alti livelli, a differenza degli anni scorsi in cui scarseggiavano gli eventi per questa ricorrenza.

Foto: Giuseppe di Martino.