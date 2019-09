Piano di Sorrento in festa per il suo patrono San Michele Arcangelo. Tutti gli appuntamenti di queste due sere

Piano di Sorrento in festa per il suo patrono San Michele Arcangelo. Per quanto riguarda i festeggiamenti religiosi ricordiamo che questa sera, 28 settembre, alle ore 19.00 ci sarà la recita del Santo Rosario ed alle 19.30 il Canto del Vespro, l’Omelia e la Benedizione Eucaristica, con l’invito rivolto soprattutto ai bambini con l’esposizione della statua di San Michelino.

Domani, 29 settembre, Celebrazioni Eucaristiche alle Ore 7.00 – 8.00 – 9-00 – 10.00 – 11.15 (presieduta da Mons. Arturo Aiello) – 16.30 – 17.30.

Alle Ore 19.30 Canto del Vespro, Omelia e Benedizione Eucaristica. A seguire la tradizionale visita al tempietto di San Michele.

Passando, invece, ai festeggiamenti esterni la città per l’occasione si è vestita di luci con delle bellissime luminarie e già da giovedì pomeriggio gli stand della classica fiera hanno riempito Corso Italia, parte di Via delle Rose e Piazza della Repubblica. Una festa che ogni anno attira tantissime persone non solo dalla penisola sorrentina ma anche dalla costiera amalfitana. Immancabile il giro per le “bancarelle” alla ricerca dell’oggetto utile oppure di quello particolare, oltre all’acquisto del classico ombrello che rientra tra le tradizioni della festa e di qualche dolcino per soddisfare il palato. Per chi vuole divertirsi irrinunciabile almeno un giro sulle giostre di Piazza della Repubblica con attrazioni che soddisfano sia i più piccoli che i grandi. Questa sera, sabato 28 settembre, appuntamento alle ore 21.00 in Piazza Cota con Gino Rivieccio in “Io e Napoli”. I festeggiamenti raggiungono il clou domani 29 settembre, giorno di San Michele. Alle 10.30 ci sarà un momento legato al ricordo ed al doveroso omaggio ai Caduti in guerra con la deposizione della corona al Monumento. Subito dopo la banda percorrerà le strade cittadine per poi ritornare nella piazza centrale dove, alle 12.00, si potrà assistere al Matineè musicale. E la sera grande finale quando in Piazza Cota, alle 21.30, ci sarà il concerto degli Stadio con il loro leader Gaetano Curreri, un gruppo che ha fatto la storia della musica italiana. E domani sera il gruppo musicale riceverà anche il Music Award Premio Penisola Sorrentina XXIV edizione Gli Stadio.