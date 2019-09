Piano di Sorrento, due incidenti in mattinata: pericolo olio su asfalto sulla Meta-Amalfi

Ben due incidenti questa mattina a Piano di Sorrento. Diversi i veicoli coinvolti, in particolare, uno di questi è avvenuto sulla strada che porta al Corso Italia, all’altezza dell’incrocio tra via Bagnulo e via dei Pini. Sarebbero ben tre i motorini coinvolti. Proprio a questo incrocio, alcuni mesi fa, si verificò la perdita di olio da un veicolo e solo l’intervento tempestivo di Peppe Coppola permise di risolvere la situazione e mettere in sicurezza la strada.

L’altro incidente è avvenuto sulla Meta-Amalfi, direzione Positano: pericolo per la presenza sul manto stradale di olio e pietrame. Prestare la massima attenzione in caso di attraversamento con veicoli.

Ancora nessuna informazione sulle cause degli incidenti, ma non ci dovrebbero essere feriti gravi.