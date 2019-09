Piano di Sorrento. Domenica 8 settembre il Mercato della Terra Slow Food festeggia i cinque anni di attività

Piano di Sorrento. Importante traguardo per il Mercato della Terra Costiera Sorrentina che domenica 8 settembre festeggia cinque anni di attività. L’iniziativa di Slow Food ha avuto inizio, infatti, il 14 settembre 2014 e da allora si svolge con regolarità ogni seconda domenica del mese nel capannone del mercato ortofrutticolo carottese offrendo ai visitatori la possibilità di gustare i prodotti tipici del territorio a chilometro zero, sinonimo di qualità e genuinità, dai formaggi alla frutta, dal miele agli insaccati, dal vino ai dolci e così via. Ce n’è veramente per tutti i gusti. Oltre a poter acquistare degli ottimi prodotti l’appuntamento mensile dà anche l’opportunità di conoscere le aziende, piccole e grandi, presenti sul territorio oltre a poter interloquire con esperti del settore in grado di fornire indicazioni e consigli utili. Un motivo di vanto ed orgoglio per Piano di Sorrento e che richiama ogni seconda domenica del mese tantissimi visitatori da ogni parte della penisola sorrentina ed anche delle zone limitrofe. E domenica prossima alle 9.00, come sempre, inizieranno le vendite ed alle 11.00 tutti insieme per il taglio della torta ed il brindisi.