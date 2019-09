Piano di Sorrento. Continua il progetto Pro Tanzania, Positanonews sente i protagonisti Luca e Alfonso già da anni impegnati in prima linea per il montaggio dei pannelli.

ll Progetto consiste nell’acquisto di medicinali, occhiali, materiale scolastico, tessuti e filati per la scuola di taglio e cucito e di pannelli fotovoltaici necessari per alimentare un congelatore per le provviste di viveri, e nell’ulteriore acquisto di un gruppo elettrogeno che porti su l’acqua dal pozzo di Namanga per essere distribuita alle persone dei villaggi limitrofi. Namanga, piccola cittadina tra la Tanzania e il Kenya, tra i parchi naturali più famosi del continente africano, Ngorongoro, Serengeti, Tarangire del Tanzania, sorge alle falde del Kilimangiaro. Un progetto da sostenere perchè , senza intermediazioni di associazioni o chiese, van direttamente sul posto .