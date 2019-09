Piano di Sorrento. Concessioni di suolo pubblico, non si dice no a nessuno. Ancora altre

Piano di Sorrento . Caruotto, Città dei naviganti, Città dei commercianti, ora sta diventando Città del suolo pubblico. Basta chiedere e te lo danno, giustamente in un paese dove la Chiesa è al Centro, il detto evangelico “Chiedi e ti sarà dato” viene rispettato alla lettera. E se qualcuno ha dei dubbi dicono “Non si può dire no a nessuno..”. Insomma aree sature , occupazioni antiestetiche, sulle scale e sui marciapiedi, non si dice no a nessuno, ma la gente protesta e a Positanonews, ambasciator non porta pena, arrivano proteste che Riceviamo e pubblichiamo .

Gent/mo Direttore, lessi sul sito le assurde Concessioni di suolo pubblico in Piazza Cota e sulle Scale di S. Teresa alle quali mi venne spontaneo aggiungerci quella di fronte a via Cavottole. Ora La prego che, qualora dovesse invitare i responsabili a riflettere, di aggiungerci una nuova assurda Concessione che è quella del locale “NO GLUTINE” nei pressi del Ponte di Piazza Mercato. E’ da vedere!

Vi sono: 1) dei paletti sul marciapiede; 2) poi due fioriere (di cui una grandissima); 3) ai lati dell’ingresso del bar due tavolini; Il tutto limita il passaggio dei pedoni costringendo spesso a fermarsi per dare la precedenza a chi viene nel senso opposto. Volendo dare la Concessione che decidono almeno a spostare le fioriere. Mi scuso e La ringrazio per permettermi di segnalare le cose risolvibili con buonsenso e semplice volontà. Cordiali Saluti Giuseppe Russo