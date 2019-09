Piano di Sorrento. Commozione per la novena di San Michele con Don Marino De Rosa questa sera , prima di andare a Capri. Folla nella Basilica di San Michele con don Pasquale Irolla per una delle ultime celebrazioni in penisola sorrentina di Don Marino.

Quello di don Marino De Rosa è stato quasi un fulmine a ciel sereno da dover sopportare. La notizia già trapelava nell’aria da diversi giorni ed è arrivata all’ufficialità dopo un annuncio dello stesso parroco, lunedì scorso: “Il vescovo mi ha dato la gioia di condividere la passione per l’annuncio del Vangelo con la comunità di Santa Sofia in Anacapri”, aveva annunciato don Marino, con commozione. L’incarico verrà ricoperto dal prossimo 12 ottobre.

Don Marino, che ricordiamo è un caprese doc, ha 46 anni, ed è sacerdote da 13 anni, mentre da dodici anni era il parroco della Santissima Trinità a Piano di Sorrento, oltre ad essere il responsabile dei seminaristi della Diocesi, legale rappresentante del seminario arcivescovile di Sorrento e membro del consiglio presbiterale. Come sappiamo, quella di Piano di Sorrento è una delle sette parrocchie della Costiera in cui è previsto il voto, ius patronatus, e don Marino, votato, non poteva essere spostato.