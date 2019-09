Piano di Sorrento. Mancano veramente poche ore agli inizi dei festeggiamenti esterni in onore del patrono San Michele Arcangelo. Nella giornata di oggi è cominciato l’allestimento degli stand per la fiera sul Corso Italia, Via delle Rose e Piazza Mercato. Un appuntamento che ogni anno richiama tantissime persone anche dai paesi vicini della penisola sorrentina e della costiera amalfitana. Tante le tradizioni legate a questa festa, tra di esse c’è quella del “panino di San Michele”. Infatti, durante i tre giorni dei festeggiamenti alcune attività commerciali (macellerie, salumerie, ristoranti e pizzerie) propongono il classico panino da mangiare per strada. Tra i tanti noi vi segnaliamo la storica Macelleria Ferdinando, in Via Francesco Ciampa (che territorialmente ricade nel comune di Sant’Agnello), a due passi da Piazza della Repubblica, nella strada che collega Piano di Sorrento con Sant’Agnello, a pochi metri dal Bar Cheri. Nei giorni 27, 28 e 29 settembre, dalle 19.30 fino alla mezzanotte la macelleria preparerà per voi i panini con porchetta, salsiccia o soffritto. Un occasione da non lasciarsi sfuggire, gustando un panino con prodotti di prima qualità nel rispetto della tradizione di questi giorni di festa.