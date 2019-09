Penisola Sorrentina stazione della vesuviana ore 7 ancora disagi

Penisola Sorrentina . Ieri mattina molti passeggeri, lavoratori come me, non hanno potuto prendere il treno per sorrento delle 7:28; perchè i cancelli che chiudono il sottopassaggio per il binario 2 erano chiusi e l’addetto dell’eav non sapeva quali erano le chiavi per aprire i lucchetti. E’ salito e sceso tre volte provando tutte le chiavi che aveva, intanto il treno è ripartito. Qualche temerario è andato sul binatio 1 e ha attraversato i binari passando davanti al treno che doveva ripartire!

A tutto ciò si aggiunga che il treno successivo 7:48, è arrivato alle 8:05.

Noi poveri lavoratori stavamo alla stazione alle ore 7:15 per prendere un treno un’ora dopo!!!!!. Tutto perchè l’addetto non aveva aperto i cancelli del sottopassaggio.