Penisola Sorrentina, problema mobilità: incontro Abbac-Cascone lunedì

Si terrà lunedì prossimo, 23 settembre, un incontro fondamentale tra Abbac Penisola Sorrentina e Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania. L’Abbac, ricordiamo, è un’associazione di categoria indipendente nata nel 2003 per promuovere il fenomeno dell’Ospitalità in Campania nelle forme di ricettività tipo extra alberghiera come Bed and Breakfast, Affittacamere, country house,ostelli, case e appartamenti per vacanze e case dell’ospitalità.

Dall’Abbac fanno sapere: “Ringraziamo il dottor Cascone per la Sua disponibilità. Naturalmente ribadiremo al Dottor Cascone ciò che ripetiamo da mesi e mesi. La Regione Campania deve affrontare con energie, priorità, metodo e risorse completamente diverse il gravissimo problema del trasporto in Penisola Sorrentina. Non bastano misure palliative. Non bastano buoni risultati di bilancio. Non basta la riduzione degli eventi criminali nelle stazioni e sui vagoni. Speriamo che si avvii un confronto che porti alla convocazione del TAVOLO PERMANENTE PER IL TRASPORTO IN PENISOLA con i Sindaci dei Comuni della Penisola”.

In estate, Luca Cascone si era così espresso circa il problema traffico in penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana: “La Regione è disposta a fare tutto quello che serve per attuare le soluzioni che il tavolo tecnico proporrà per mitigare i disagi che da sempre, attanagliano la Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina. È bene però ribadire che il problema è complesso e non può che essere risolto in un’ottica sistemica e complessiva che coinvolga prima di ogni altra cosa tutti i sindaci dei Comuni interessati e poi gli altri soggetti tra cui l’Anas”.