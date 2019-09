PENISOLA SORRENTINA: IL 5 E 6 OTTOBRE LA MELA DI AISM SCENDE IN PIAZZA

La Mela di Aism è l’iniziativa promossa dall’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla che si svolge ogni anno ad ottobre in 5000 piazze italiane con lo scopo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica e per promuovere i servizi dedicati ai giovani colpiti da tale patologia.

In Italia, infatti, delle 122mila persone con sclerosi multipla, molti sono giovani, ai quali la malattia viene diagnosticata generalmente tra i 20 e i 30 anni.

Durante tale evento, a fronte di una donazione minima di nove euro, sarà possibile acquistare un sacchetto di mele, un piccolo gesto che però contribuisce a migliorare la vita di tante persone.

In Penisola Sorrentina sarà possibile trovare le mele presso Piazza Cota, a Piano di Sorrento, dove i volontari saranno presenti in piazza nell’intera giornata di sabato 5 ottobre e nella mattinata di domenica 6 ottobre. Inoltre sarà possibile acquistare le mele anche presso piazza San Tommaso a Torca (Massa Lubrense), dove i volontari saranno invece presenti nella serata di sabato 5 ottobre e nella giornata di domenica 6 ottobre.

Smuoviamoci insieme per un mondo libero dalla sclerosi multipla!

