Il penalista sorrentino Luigi Alfano riapre il caso di omicidio Sedda

Il noto penalista sorrentino, l’avvocato Luigi Alfano, insieme al biologo forense il dottor Eugenio D’Orio e all’investigatore privato Davide Cannella, sta lavorando alle indagini per la riapertura del processo sul caso di omicidio di Maria Pina Sedda, per il quale il marito della vittima, Gianfranco Cherubini, è stato condannato all’ergastolo.

Cherubini, in prigione dal 2003, sta scontando l’ergastolo perché riconosciuto colpevole dell’omicidio della moglie, Maria Pina Sedda. L’uomo, recluso in prigione da 16anni, si è sempre dichiarato innocente. Il team investigativo, coordinato dall’avvocato Alfano, ha raccolto il grido di innocenza di Cherubini. Verrà quindi depositata una apposita istanza di revisione.

Il pool di Alfano, lavorerà alla rivalutazione di tutti gli atti e utilizzeranno per le indagini scientifiche metodologie nuove, non disponibili all’epoca dei fatti. Il noto penalista commenta così il caso: “un innocente in galera, un errore giudiziario,sono qualcosa di intollerabile per uno stato di diritto quale il nostro”.