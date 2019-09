Pecore e capre invadono una frazione di Cava de Tirreni

Cava de’ Tirreni ( Salerno ) . reggi di pecore invadono la strada a Croce. Bambini terrorizzati dalle mucche a Rotolo. È allarme sicurezza nelle frazioni cavesi per il fenomeno degli animali vaganti. Le pericolose «invasioni» si sono registrate nei giorni scorsi e hanno messo in allerta i residenti. Secondo la testimonianza degli stessi abitanti della zona, in località Croce greggi di pecore hanno invaso la carreggiata, creando forti disagi per gli automobilisti e passanti. «La strada per Croce è un susseguirsi di curve e si trovano all’improvviso in mezzo alla carreggiata. È davvero molto rischioso – spiegano i residenti – si può sbandare e uscire fuori strada». Problema analogo anche nelle frazioni di Rotolo, Maddalena e San Pietro, dove sono tornate a circolare grosse mucche. Nei giorni scorsi alcune mamme con i loro bambini si sono trovate spiazzate dalla presenza dei bovini. «Poco prima delle 8 quando tutti i genitori accompagnano i loro figli a scuola – racconta una signora, residente alla Maddalena – quando sono apparse quattro mucche e si sono riversate sulla strada». A quell’ora molte mamme (chi in auto e chi a piedi) stavano accompagnando i loro figli a scuola. «È stato un bel colpo. Se le sono trovate di fronte e in questi casi non sai cosa fare: vista la loro mole possono essere, anche se non volontariamente, molto pericolose».

IL PRECEDENTE

Qualche anno fa nella vicina frazione dell’Annunziata, un’anziana fu ferita da una mucca vagante. La donna era a letto e fu svegliata dal rumore di un campanaccio che proveniva dal suo orto. L’anziana uscì di casa per vedere cosa stesse accadendo quando una mucca la colpì alla gola. L’arrivo di un vicino evitò una tragedia. Per lei fu necessario il ricovero in ospedale e un piccolo intervento chirurgico. Dopo l’incidente e viste le numerose denunce e segnalazioni, fu applicata una multa di 500 euro ai proprietari che non custodiscono questo tipo di animali. Ad oggi il provvedimento esiste, ma non sembra sortire gli effetti desiderati. Anzi, con puntualità si ripresenta la stessa emergenza che ora sembra allargarsi. Non solo più mucche, ma anche pecore e caprette che invadono la strada già tortuosa di Croce. «È questione di sicurezza – continuano gli abitanti – in pericolo ci sono gli animali e naturalmente automobilisti, residenti e passanti. Sono frazioni molto frequentate da chi fa jogging, a rischio perchè correndo possano incosapevolmente provocare le mucche vaganti. Questi bovini possono avere una reazione inaspettata». I residenti chiedono un inasprimento delle sanzioni e maggiori controlli specie in caso di segnalazioni da parte degli abitanti delle frazioni.