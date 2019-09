Paura a Cetara: imbarcazione prende fuoco. Fiamme e fumo visibili per chilometri – VIDEO

Paura poco fa a Cetara. Una imbarcazione sita poco distante dal porto turistico, ha preso fuoco per ragioni ancora da valutare. Sono bastati pochi istanti alle fiamme per aggredire letteralmente la barca, la quale in pochi minuti ha cominciato a disintegrarsi: il fumo e le fiamme sono visibili per chilometri.

Tante le segnalazioni ricevute e tanti i turisti e tantissime le persone che si sono spaventate alla vista di questo spettacolo. Poco distanti erano presenti anche dei bagnanti. Fortunatamente pare che nessuno delle persone a bordo sia rimasta ferita: anzi, stando a quanto recepito, pare addirittura che gli occupanti della imbarcazione si siano lanciati in acqua per salvarsi. Ci hanno pensato, poi, gli uomini della Guardia Costiera a spegnere le fiamme, dopo un intervento tempestivo. Intervenute sul posto una motovedetta ed un gommone; le altre imbarcaizoni sono state allontanate per questioni di sicurezza.

Secondo una prima ipotesi, pare che l’incendio sia dovuto ad un corto circuito, ma sono ovviamente già in corso le indagini da parte della Capitaneria di Porto.

Tanti i curiosi che hanno assistito alla scena increduli: intanto, nella zona, si è palesato un fortissimo odore di bruciato, dovuto probabilmente alla vetroresina della barca bruciata.

Ecco il video di Benedetta D’Amico: