Parte la stagione agonistica della Dinamo Sorrento

È partita ufficialmente la stagione agonistica targata Dinamo Sorrento, che dopo i play-off promozione centrati nella scorsa stagione, è pronta a recitare un ruolo di primo piano nel prossimo campionato di Serie C1 Regionale di Calcio a 5 femminile. Nell’impianto polifunzionale di Via delle Rose a Piano di Sorrento c’è subito una novità importante che riguarda la guida tecnica. Si tratta di autentica rivoluzione, visto che sulla panchina rossonera siederà un’allenatrice preparata e vincente come Cira Di Dato. Non poteva esserci scelta più appropriata, con l’ex campionessa d’Italia decisa a prendersi tutto lo spazio in un mondo dove le donne iniziano ad imporsi con la forza delle proprie competenze.

Cira Di Dato è garanzia di esperienza e professionalità, ma soprattutto sagacia tattica grazie alla quale ha messo in bacheca nella scorsa stagione la Coppa Campania guidando la Fénix Santa Maria.

Cosa ti ha spinto a sposare il progetto Dinamo Sorrento?

“In primis le motivazioni del presidente Giulia Botta mi hanno spinto fortemente ad accettare questa nuova sfida. La Dinamo Sorrento è forse l’unica realtà in Campania ad avere un settore giovanile femminile che per me è molto importante. Soltanto partendo da un vivaio ben strutturato, si può puntare ad una costante crescita collettiva”

Primo giorno di lavoro, come hai trovato il gruppo?

“Ho visto un gruppo fisicamente un po’ scarico, ma le ragazze sono già mentalmente cariche ed entusiaste per il mio arrivo. Ci sono tutti i presupposti per far bene”.

Come si svilupperà il lavoro nei prossimi giorni?

“Lavoreremo tanto sotto l’aspetto fisico, poi già a partire dalla prossima settimana affronteremo in maniera più approfondita i punti tattici e tecnici”.

Dal punto di vista tattico, come vorresti veder giocare la tua squadra?

“Non amo gli schemi rigidi, per cui molto dipenderà dalle caratteristiche dei nostri avversari. Dovremo essere pronte ad affrontare qualsiasi situazione: sicuramente utilizzeremo 2-2 e 3-1, ed in futuro anche il 4-0 quando avremo già una buona dose di lavoro alle spalle”.

Obiettivi ed ambizioni per la stagione?

“L’obiettivo della società è quello di crescere anno dopo anno, puntando molto sulle giovani. Poi se arriverà anche qualcosa di importante, ben venga!”