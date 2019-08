Pareggio in coppa tra Sant’Agnello e Vico Equense

d Arenella nella prima frazione risponde nella seconda Procida

Un tempo per uno e uno ad uno tra Sant’Agnello e Vico Equense nel primo match del girone H di Coppa Italia.

Per l’esordio stagionale Spano, presente in panchina nonostante la rottura della mano destra, ha dovuto rinunciare a Raganati (vittima di un problema muscolare) schierando il giovane Mottola nei tre d’attacco e Leonardo Gargiulo centrale difensivo. Rispetto allo scorso anno tre i nuovi innesti nel primo undici titolare: Munao, Alfano e Schettino. Di contro, Serrapica puntava sull’esperienza di Di Donna e Veniero.

RIGORE E GOL Al 14’ su cross di Alfano capitan Savarese spinge leggermente Procida, per Balzano è rigore che Munao para alla grande bloccando addirittura la conclusione di Cioffi. Il Vico – che ha perso presto Coppola per un colpo al volto in area avversaria – reagisce al 20’ con una azione solitaria di Schettino, la cui conclusione verso la porta viene deviata da Terminiello. Al 43’ – sul finire del primo tempo – Vico avanti con Arenella: movimento da professore di Varriale su lancio di Gargiulo, sponda per Arenella e destro vincente di quest’ultimo.

PARI E DUBBIO

Nella ripresa Sant’Agnello con Ferrentino – pericoloso al dodicesimo con un sinistro di poco a lato – al posto di Cioffi. Al 16’ pareggio firmato Procida, di testa, su un cross al bacio di Strianese. Reazione Vico con una volée imprecisa di Varriale su cross del neo entrato Staiano. Locali pericolosi con Strianese che da fuori pizzica la traversa. Il miracolo di Munao su tiro di Procida certifica il pari prima del brivido finale con un rigore reclamato dal Vico per una spinta di Elefante su Russo.

COPPA ITALIA ECCELLENZA – GIRONE H – PRIMA GIORNATA – PRIMO TURNO

SANT’AGNELLO-VICO EQUENSE 1-1

MARCATORI: Arenella (V) 43’ p.t., Procida (SA) 16’ s.t.

SANT’AGNELLO: Russo, A. Alfano, Elefante, Veniero, Terminiello, Di Donna, Liguori, Strianese, Cioffi (dal 1’ s.t. Ferrentino), Procida (dal 46’ s.t. Fiorentino), Guadagno. (Todisco, Esposito, Tizzano, Diomiauta, Sposato, Liberti, D’Alesio). All.: Serrapica

VICO EQUENSE: Munao, Savarese F., Correale G. (dal 43’ s.t. Gargiulo A.), Coppola (dal 27’ p.t. Russo), Caiazza (dal 19’ s.t. Oliva), Gargiulo, Arenella, Mottola (dal 19’ s.t. Staiano), Varriale, G. Alfano, Schettino (dal 39’ s.t. Imperato) (Savarese G., De Iulio, Gargiulo A., Celentano, Scala). All.: Spano

ARBITRO: Balzano di Torre Annunziata (Amarante-Ambrosino)

Si è giocato a Massa Lubrense per l’indisponibilità del campo di Sant’Agnello. Spettatori: 200 circa. Ammoniti: Gargiulo, Savarese, Aiello (V), Cioffi, Liguori, Alfano A., Strianese (SA). Recuperi: 4’ p.t., 3’ s.t.

Fonte A.S.D Vico Equense 1958