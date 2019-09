Papa: in viaggio per Africa, 3 paesi visitati, atterraggio a Maputo con Rino Anastasio della Costa d’ Amalfi

Papa Francesco in viaggio per l’Africa, con lui anche un pezzo della Costiera amalfitana con il coordinatore dei piloti Rino Anastasio di Amalfi ma oramai d’adozione di Ravello . Un orgoglio per noi della Divina . “Speriamo che questo viaggio, un po’ lungo dia dei frutti. Grazie della compagnia, grazie dell’aiuto. Cosi Papa Francesco si è rivolto ai giornalisti al seguito, salutandoli durante il volo che lo ha condotto a Maputo, in Mozambico. L’atterraggio dell’aereo papale è previsto all’aeroporto di Maputo alle 18.30, ora locale. Durante i sette giorni di soggiorno nei tre Paesi africani sono in programma una serie di incontri politici, pastorali e interreligiosi. Saranno 15 in totale i discorsi pronunciati da Papa Francesco nel corso di questo viaggio all’estero, che segue l’ultimo di tre giorni in Romania, compiuto dal 31 maggio al 2 giugno scorsi. Il rientro del Pontefice in Italia da Antananarivo (Madagascar), è previsto per il prossimo martedì 10 settembre, alle 20.00, all’aeroporto di Roma-Ciampino.