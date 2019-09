A Pagani verrà costruita una statua in onore di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori alta ben 42 metri e sarà collocata sulla Torretta

A Pagani verrà realizzata una statua dedicata a Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, patrono della città, dalle dimensioni record grazie ad un’altezza di ben 42 metri. L’idea è venuta circa cinque anni fa all’assessore alla Cultura Dott. Gerardo Torre ed ora sta per concretizzarsi. La mega statua verrà installata sulla Torretta con lo sguardo rivolto al Vesuvio, a ricordare quanto avvenne il 10 agosto 1779 quando Sant’Alfonso fermò le fiamme del vulcano sulla sua città. La statua, grazie alle sua altezza, sarà ben visibile anche da Castellammare di Stabia e da molti comuni del vesuviano. Il 27 ottobre ci sarà una conferenza stampa in cui si parlerà della realizzazione dell’opera ed a breve inizierà la fase di progettazione seguita dalla realizzazione. In attesa di vedere l’opera svettare sulla Torretta in città verrà posizionata una statua in scala ridotta realizzata dall’artista di Pagani Domenico Striano. Il volto della statua riprodurrà fedelmente quello del Santo essendo stato ripreso da un calco originale.