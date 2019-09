Padre Carmine da Atrani atteso a Montepertuso e Nocelle a Positano, da Ravello a Praiano la Chiesa pensa a cambiare . Al momento sono solo voci di corridoio, ma sempre più inistenti . L’amatissimo Don Carmine Satriano dopo aver lasciato la parrocchia di Santa Maria del Lacco di Ravello per la comunità di Atrani – Castiglione ritornerebbe nella sua Positano.

Amatissimo da tutti Padre Carmine avrebbe espresso la volontà di seguire Nocelle, dove sta diventando sempre più difficile tenere messa, don Raffaele Celentano, don Raffì, non riesce più da solo a portare avanti queste incombenze, padre Carmine lo affiancherebbe in questo . Compulsati anche i parroci di Furore e Conca per venire a Positano, ma non ci sarebbe disponibilità.

Si è parlato anche di altri spostamenti a Cava de’ Tirreni, da Conca dei Marini a Positano, a Praiano , Ravello, Maiori e Tramonti, ma sono solo voci le decisioni verranno prese dall’arcivescovo Orazio Soricelli. Don Luigi Di Martino rimane alla parrocchia di Lone e Pastena, ad Amalfi, Andrea Caputo a Cetara, poi Agerola . In Costiera amalfitana oramai sono sempre più anziani i parroci e non si riesce a trovare un ricambio, molti invocano anche il buonissimo Pierlugi De Lucia amato ed apprezzato da tutti, che ora fa il missionario.

Tutto il resto è ancora da definire, i fedeli fanno le loro richieste, mentre la Chiesa si svuota per penuria di giovani, spetta al Vescovo, per il quale si deve chiedere l’illuminazione dallo Spirito Santo, trovare una soluzione. Cambiare per trovare nuova linfa vitale dai giovani per una Chiesa Viva e partecipata che sia veramente Ecclesia nel nome di Dio .