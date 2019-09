Che pace e che bontà Da Filippo nel verde , fuori dalla calca di Sorrento . Venire qui dopo una giornata di stress è come trovare il paradiso. L’accoglienza è mitica e storica, quella delle colline sorrentine, vera e genuine. Siamo in uno dei posti che preferiamo in Penisola sorrentina, non siamo mai stati male qui. Dai primi , ai secondi si mangia bene e in sala la bravura e il sorriso delle ragazze fanno il resto. L’accoglienza è quella che ti fa stare bene a tuo agio, professionalità e cortesia la fanno di casa. Se poi trovi in terrazzo, dove arrivi attraversando un tunnel nel verde , una caponata spettacolare con una parmigiana di melenzane paesane cosa vuoi di più? Tutto da provare e gustare , per concludere una strepitosa crostata di fiche. Davvero da consigliare per stare un pò sereni e gustarsi la serata con gli amici.