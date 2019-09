Oktober Fest ad Agerola ai “Vizi del Generale” e del “Madamè” . venerdì 27 e sabato 28 settembre piazza San Lazzaro si trasformerà in Monaco di Baviera in Germania, dai Bockwurst originale tedesco con patate e crauti; stinco di maiale originale tedesco con crauti e purea di patate al ibretzel farcito con wurstel, crauti e senape o bretzel senza farcitura, contorni di frittelle di patate con rosmarino e laa Riegele Weisse la birra tedesca .

Per info e prenotazioni basta contattare le pagine Facebook o Instagram del Madamé o dei Vizi del Generale. Cellulare 3393727692