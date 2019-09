Oggi si festeggia San Maurizio, il patrono degli alpini

Per la Chiesa Cattolica Il Santo di oggi, 22 settembre, è San Maurizio. San Maurizio è stato un militare romano, venerato come Santo dalla Chiesa cattolica. Il nome Maurizio deriva dal latino e vuol dire “figlio di Mauro”. Nelle immagini sacre è spesso rappresentato con indosso un’armatura. Inoltre è patrono degli Alpini. Il suo martirologio romano recita: «Nell’antica Agauno nella regione del Vallese, nell territorio dell’odierna Svizzera, santi martiri Maurizio, Esuperio, Candido, soldati, che, come riferisce Sant’Eucherio di Lione, furono uccisi per Cristo sotto l’imperatore Massimiano, adornando la Chiesa, insieme ai compagni della Legione Tebea e al veterano Vittore, con la loro gloriosa passione».