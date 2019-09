Oggi si celebra la giornata mondiale del migrante, Papa Francesco: “Mettere gli ultimi al primo posto”

Si celebra quest’oggi, 29 settembre, la giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, evento celebrato dal lontano 1914. È sempre stata un’occasione per dimostrare ed esprimere preoccupazione per le diverse categorie di persone vulnerabili in movimento, per pregare per le sfide e aumentare la consapevolezza sulle opportunità offerte dalla migrazione. Nel 2019, la Giornata verrà celebrata domenica 29 settembre.

Papa Francesco ha presieduto questa mattina, alle 10.30, in piazza San Pietro la Messa in quest particolare occasione. Una Messa alla quale erano presenti anche molti immigrati protagonisti dei viaggi della disperazione nel Mediterraneo e che hanno raggiunto le coste italiane, porta dell’Europa.

“Non si tratta solo di migranti: si tratta di mettere gli ultimi al primo posto”, ha affermato il Santo Padre. La Caritas della Diocesi di Termoli-Larino ha voluto diffondere una riflessione rivolta all’intera comunità per sensibilizzare ogni persona su un tema che riguarda alla fine tutti noi: un modo per chiedere di andare oltre le distinzioni di razza, ma anche di sesso e di religione, andando alla radice della questione, e “cioè alla paura di incontrare l’altro, tipica della nostra società, dove “globalizzazione dell’indifferenza”, individualismo e mentalità utilitaristica, fanno di ogni persona un estraneo, uno straniero”.

Don Giovanni De Robertis, direttore di Migrantes a Radio Vaticana Italia ha parlato della giornata: “E’ una Giornata che ha più di un secolo di vita e che è nata proprio per porre attenzione, in un momento in cui dall’Italia partivano tantissimi emigranti, interi paesi si spopolavano, lasciando soltanto vecchi e bambini, mettere l’attenzione del Paese su questa realtà così importante ma anche così drammatica. Da qualche anno, questa Giornata non è più celebrata soltanto dalla Chiesa italiana, ma la Santa Sede l’ha assunta ed è una Giornata che è celebrata in tutto il mondo. E anche le migrazioni sempre più sono un fenomeno globale che coinvolge non solo l’Italia ma, possiamo dire, un po’ tutti i Paesi del mondo”.