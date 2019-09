Diritto al lavoro, stamani a Sorrento scendono in piazza i Navigator.

I 471 Navigator campani stanno subendo un torto e le istituzioni devono rispondere immediatamente. Per queste ragioni oggi, 25 settembre, scenderanno in piazza a Sorrento alle ore 10, e manifesteranno davanti al Centro per l’Impiego di via San Francesco i vincitori del concorso per navigator in Campania del comprensorio sorrentino stabiese, che non hanno ancora firmato il loro contratto perché manca l’accordo tra Anpal e Regione. È una situazione assurda oltre che drammatica e il Presidente De Luca ne deve prendere atto.

I 471 navigator campani, va sottolineato a gran voce: “sono vincitori di una selezione pubblica e, come i loro colleghi in tutta Italia, hanno il diritto di svolgere le attività di supporto ai Centri per l’Impiego, per cui sono stati selezionati”.

di Luigi De Rosa