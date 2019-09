Oggi inizia l’autunno, ma l’equinozio parte alle 9.50. Ecco perchè.

Una strada a Hannover, in Germania, 23 ottobre 2015.

La stagione autunnale inizia oggi, 23 settembre 2019, precisamente alle 9.50 ora italiana. Il momento in cui inizia la stagione autunnale – e termina quella estiva – è l’equinozio d’autunno: il momento preciso in cui il Sole si trova allo zenit dell’equatore della Terra, cioè esattamente sopra la testa di un ipotetico osservatore che si trovi in un punto specifico sulla linea dell’equatore (più o meno in mezzo all’oceano Pacifico). Dire che l’equinozio sia un giorno intero è quindi scorretto, perché è solo l’istante preciso in cui si verifica un fenomeno astronomico. Dalle 9.50, insomma, è ufficialmente autunno: la stagione più fotografabile dell’anno, peraltro, come mostrano le immagini qui sotto.Dato che l’equinozio d’autunno può cadere di anno in anno in giorni diversi (il 22 o il 23 di settembre, come quest’anno), le stagioni non cambiano sempre lo stesso giorno. Il giorno dell’equinozio d’autunno ha comunque una caratteristica particolare: è uno dei due soli giorni all’anno – l’altro è l’equinozio di primavera – in cui il dì ha la stessa durata della notte (anche se poi non è esattamente così a causa di alcune interazioni della luce con l’atmosfera terrestre).

Come funzionano gli equinozi

L’inizio delle stagioni è scandito da eventi astronomici precisi: l’estate e l’inverno cominciano con i solstizi – in cui le ore di luce al dì sono al loro massimo (estate) o al loro minimo (inverno) – mentre la primavera e l’autunno cominciano il giorno degli equinozi – i momenti in cui la lunghezza del giorno è uguale a quella della notte. Tuttavia, a causa di un fenomeno che si chiama “rifrazione atmosferica”, la luce del Sole è curvata dall’atmosfera: è quella cosa per cui vediamo il Sole qualche minuto prima che sorga effettivamente. Questo vuol dire che in realtà domani in Italia il dì sarà ancora un po’ più lungo della notte per qualche minuto. La vera uguaglianza tra dì e notte sarà tra qualche giorno.

Positano primo giorno d’autunno, foto Fabio Fusco.

fonte: “il post”