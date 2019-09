Oggi Bruce Spreengsteen fa 70 anni, gli auguri anche da Vico Equense dalla redazione di Positanonews. Nella sua autobiografia il “Boss” parla proprio delle sue origini italiane. A Vico Equense, infatti, nacque il nonno di Bruce, Antonio Zerilli dal quale nacque Adele, la madre della leggenda del rock.

Antonio era proprietario di un noto caffè in piazza Umberto I che qualche anno fa, dopo una lunga parentesi trascorsa sotto l’insegna di “Bar del Sole”, ha riacquisito il suo nome originario: Gran Caffè Zerilli.

I rapporti tra Bruce Springsteen e la Città di Vico Equense si sono riaccesi nel 2013 quando, durante un suo concerto a Napoli, chiamò “home”, casa, la sua Vico Equense.

Oggi il Corriere della Sera ne parla in prima pagina

“Succede qualcosa a cui credere è davvero difficile, Bruce Springsteen, quattro ore e mezza di concerto alla volta anche negli ultimi tempi, rockstar tra le rockstar, capace di unire almeno 4 generazioni di ascoltatori, compie 70 anni. Nato alle 22,50 del 23 settembre del 1949 al Monmouth Memorial Hospital di Long Branch, una piccola località marittima del New Jersey, il piccolo Bruce, primogenito della famiglia (ebbe due sorelle nate rispettivamente nel ’50 e nel ’62), passò l’infanzia e l’adolescenza a Freehold, una cittadina operaia vicina, ma più spostata verso l’entroterra. A maggio di quest’anno, la casa editrice Zona, ha pubblicato un nuovo lavoro nella nostra lingua dedicato al Boss, si tratta di una piccola (116 pagine, note escluse) opera sopraffina che non solo tutti i fan di Bruce Springsteen dovrebbero leggere, ma che si presenta nella bibliografia italiana di argomento musicale, come un vero è proprio gioiello per l’approccio specifico e la cura mantenuti lungo l’intero arco del volume. Il libro si intitola “Bruce Springsteen – Abbagliati dalla luce”, traduzione di “Blinded by the light”, primo singolo tratto dal primo album del Nostro, Greetings from Asbury Park, N.J. (1973). L’autore, Luca Giudici, riesce a utilizzare un approccio insieme filologico e filosofico (come legata alla filosofia sono gran parte del suo lavoro attuale e della sua formazione) per raccontare la relazione tra pubblico e privato nell’arte e nella persone di Springsteen. Ad aprire il suo libro, c’è un’immagine molto speciale.”