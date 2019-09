Offerta di lavoro a Piano di Sorrento, il negozio di abbigliamento “Urlo” cerca due nuove commesse

Piano di Sorrento, penisola sorrentina. Il negozio di abbigliamento “Urlo “, sito sul Corso Italia a pochi passi dalla centralissima Piazza Cota, è in cerca di due ragazze da inserire nella propria attività come commesse. Chiunque fosse interessata all’opportunità di lavoro può recarsi direttamente presso l’esercizio commerciale per chiedere maggiori informazioni.