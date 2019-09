Una notte per volare: Salernitana, batti il Chievo e sei prima! Ventura non fa turnover

SALERNITANA – CHIEVO VERONA PROBABILI FORMAZIONI (STADIO ARECHI ORE 21)

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Odjer, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Djuric, Giannetti. A disp. Vannucchi, Russo, Lopez, Cerci, Gondo, Kalombo, Morrone, Maistro, Pinto, Dziczek. All. Ventura

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Rigione, Cesar, Brivio; Segre, Esposito, Obi; Vignato; Djordjevic, Meggiorini. A disp. Caprile, Cotali, Pucciarelli, Henrique, Leverbe, Garritano, Rodriguez, Frey, Bertagnoli, Rovaglia, Colley. All. Marcolini

Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo (Marchi/Saccenti). IV uomo: Giacomo Camplone di Pescara

90 minuti per volare. La Salernitana torna in campo tre giorni dopo la vittoria di Trapani e lo fa con una grande possibilità, vincere davanti al proprio pubblico e regalare all’Arechi (che non vestirà da sera come accaduto nel derby) il primo posto in classifica. Che a settembre non significherà nulla, ma stare con la testa fra le nuvole non sempre fa male. Alle ore 21 arriva a Via Allende il temibile Chievo di Marcolini, retrocessa di lusso dalla A che sta faticando. 5 punti in quattro partite sono pochi per una squadra che punta al ritorno in massima serie, ma anche qui la regola del “siamo solo a settembre” regna sovrana. Il primo turno infrasettimanale della stagione arriva in un momento di massima intensità per la Salernitana che ha una rosa sempre più falcidiata dagli infortuni ma di nuovo entusiasta dopo la vittoria ottenuta a Trapani. E l’entusiasmo è una delle armi di Gian Piero Ventura che ha vinto il ricorso e questa sera potrà guidare la sua squadra dalla panchina. Non una notizia di poco conto, anzi.